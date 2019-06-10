Пн, 10.06.2019
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Пассажиру за использование вейпа в туалете самолета пожизненно запретили летать

ФОТО: AFP/SCANPIX

30-летнему мужчине за использование вейпа во время полета пожизненно запретили летать самолетами авиакомпании Spirit Airlines, сообщает CNN.

Инцидент произошел на рейсе Spirit Airlines из Детройта в Нью-Орлеан.

30-летний пассажир во время полета решил покурить электронную сигарету, поэтому он пошел в туалет самолета.

Когда он начал курить, в самолете сработала пожарная сигнализация, его на месте событий поймал стюард самолета.

В аэропорту Нью-Орлана ожидала полиция - сначала он отрицал, что курил, но затем признался, что не знал, что это запрещено.

После допроса полиция мужчину освободила.

Однако авиакомпания установила для этого мужчины пожизненный запрет на полеты ее самолетами.

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