Пассажиру за использование вейпа в туалете самолета пожизненно запретили летать

Инцидент произошел на рейсе Spirit Airlines из Детройта в Нью-Орлеан.

30-летний пассажир во время полета решил покурить электронную сигарету, поэтому он пошел в туалет самолета.

Когда он начал курить, в самолете сработала пожарная сигнализация, его на месте событий поймал стюард самолета.

В аэропорту Нью-Орлана ожидала полиция - сначала он отрицал, что курил, но затем признался, что не знал, что это запрещено.

После допроса полиция мужчину освободила.