ВЛ-ТБ/ДННЛ нашло замену министру культуры Мелбарде - оперный певец Пунтулис

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) выдвинет на должность министра культуры оперного певца, депутата Рижской думы Науриса Пунтулиса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Сегодня партия проведет заседание правления, на котором выдвинет кандидатуру министра культуры.
Сам Пунтулис ранее заявил, что до решения партии не будет давать комментарии, но допустил, что будет одним из кандидатов.
Нынешняя министр культуры Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ) избрана в Европарламент.