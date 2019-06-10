Latvijas pasts начало доставлять посылки на мотороллерах. Пока в тестовом режиме

Представители предприятия указали, что на мотороллерах возможно быстрее преодолевать ежедневные пешеходные и велосипедные маршруты и маневрировать на территориях, где для доставки посылок используется автомобиль.

Кроме того, введение доставки на моторизированных и быстрых транспортных средствах позволит обеспечить не только более эффективное получение посылок, но и значительно снизить физическую нагрузку на почтальонов.

Изначально Latvijas pasts приобрело для тестов два мотороллера, оборудованных большими закрывающимися коробками для посылок и специальной рамой, обеспечивающей стабильность и свободное передвижение мотороллера. Сейчас их тестируют в почтовых отделениях Пиньки и Вентпилса, после чего тесты пройдут в Елгаве и Резекне, а до конца августа для тестов мотороллеры получат и другие почтовые отделения по всей Латвии.