Годовая инфляция в Латвии в мае составила 3,3%

Согласно информации ЦСУ, в мае 2019 года по сравнению с апрелем цены на товары и услуги выросли на 0,2%, а по сравнению с маем прошлого года цены на товары выросли на 3,4%, а на услуги - на 3,1%.

В мае по сравнению с апрелем средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки вырос на 1,5%. Больше всего подорожали овощи (+6,7%), свинина (+4,4%), сыр и творог (+2,6%), копченое мясо (+1,4%), овощные и фруктовые соки (+4,6%), кондитерские изделия (+1,4%), а также рыба (+5,8%). В свою очередь, подешевели кофе (-2,3%), йогурт (-2,3%) и мясо домашней птицы (-0,9%).

Средний уровень цен на алкоголь и табачные изделия за месяц упал на 1,1%. Цены на алкоголь уменьшились на 1,7%, главным образом за счет снижения стоимости крепких алкогольных напитков.

Товары и услуги, связанные с жильем, в среднем подешевели на 0,6%, главной причиной этого стало падение цен на теплоэнергию на 2,6%.

Цены на транспортные услуги за месяц выросли на 1,3%. Стоимость горючего выросла на 2,9%, в том числе бензин подорожал на 3,9%, а дизель - на 2,5%.

Цены на услуги ресторанов и гостиниц в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 1,2%.

Наибольшее влияние на изменение цен в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года оказал рост цен на продукты питания, безалкогольные напитки, связанные с жильем услуги и и товары, транспортные услуги и товары, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги ресторанов и гостиниц.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 4,3%. Овощи за год подорожали на 19%, хлеб стал дороже на на 9,7%, кондитерские изделия - на 5,1%, свинина - на 7,1%, сыр и творог - на 4,1%, мясные продукты - на 9,2%, шоколад - на 8,2%, овощные и фруктовые соки - на 7,3%. В свою очередь, свежие фрукты за год подешевели на 5,9%, а кофе - на 3,4%.

Средний уровень цен на алкоголь и табачные изделия за год вырос на 4,6%. Алкоголь в среднем подорожал на 3,7%, а табачные изделия - на 6,2%.

Услуги, связанные с обслуживанием жилья, подорожали на 5,1% за счет увеличения цен на электроэнергию, природный газ, доставку воды, вывоз мусора, аренду жилья. Однако теплоэнергия подешевела.

Горючее за год подорожало на 7%, в том числе цены на бензин выросли на 5,5%, дизельное топливо - на 7,4%, а газ - на 13,6%.

Цены на услуги ресторанов и гостиниц выросли на 4,7%.