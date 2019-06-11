Лобода, да не та! Самая сексуальная украинская футбольная журналистка

Если украинский футбол в последние годы не радует яркими звёздами и успехами клубов и сборной, то с футбольными журналистами в этой стране всё в порядке.
Знакомьтесь, Александра Лобода - одна из самых ярких звёзд футбольных телетрансляций в Украине. Девушка ведёт программу "Профутбол" на канале 2+2.
31-летняя телеведущая с ранних лет любит сцену, внимание и спорт. В 2005 году Александра приняла участие в конкурсе "Мисс Украина", но настоящая популярность к девушке пришла после того, как она появилась в экранах телевизоров.
В интернете полно эротических фотосессий, главной звездой которых является Лобода. Иногда она принимает участие в подобных фотосессиях после проигранных пари на футбольные темы.
В 2016 году Лобода вышла замуж за известного пиарщика Вячеслава Хижняка. После этого её Instagram заметно "поскромнел", но там попрежнему можно найти фотографии, от которых тяжело отвезти взгляд.
Цього разу відпустка без пляжу🌴, без лиж ⛷як зазвичай буває ... цього разу спорт💪🏼 і спа🧖🏽♀️ Щодня насичені і абсолютно різні тренування у @fitnessgeekcamp у неймовірному місці🌲 і з крутими тренерами🏃🏻♂️🏃🏻♀️ Другий день у таборі✌🏼звичайно, від такого інтенсиву болить все тіло🚶🏾♀️але і кайф від цього неймовірний💪🏼 Продовжуємо в такому ж темпі ще три дні🏃🏻♀️(сподіваюсь моїх сил вистачить😂, хоча сьогодні на табаті закрались сумніви😂) А ще, що незвично - приїхала сюда з повною валізою🤦🏻♀️ І ні! Не косметики, суконь👗 і підборів👠 А спортивного одягу і кросівок @adidas_ua Тому, на кожне тренування - як на свято💃🏻 #adidas_ua #sport #sportgirl #footballgirl #спорт #фитнес #отпуск #vacations #ukraine
От не просто зустрічаються люди нам у житті🤗 Так сиділи за сусідніми партами в університеті 🏢 з @alinkakanyuka, писали конспекти з вищої математики📖 і не підозрювали, що через 7 років зустрінемось ми два таких дипломованих фінансиста 😂і зробимо щось неймовірне, креативне і творче🌟 📸 Дякую @alina_kanyuka за роботу😘 Далі буде...😉
Іноді планування та очікування якоїсь події дає так само круті емоції, як і сама подія🤔 Пам‘ятаю так було з весіллям💍 І так завжди з відпочинком🌴 Тому вже подумки «на валізах». І до речі, по справжньому відпустка починається тоді, коли сідаєш в літак і вимикаєш телефон📱 А ще я в пошуках красивого купальника👙 Буду вдячна за посилання в коментах👇🏼 Фото - @alina_kanyuka
Чи варто в центр Києва їхати на машині?🚗 ⠀ Ні ні ні❌ І сьогодні я ще раз в цьому переконалась💯 ⠀ Зазвичай в центр їду на метро 🚄- швидко, дешево і корисно (можна почитати книгу), але сьогодні виняток 👉🏼 зараз я тестую нову автівку і аби насолодитися нею сповна - готова і в заторі постояти🚗🚗🚗🚗 ⠀ Сьогодні і в заторі постояла і дізналась де найдорожчий паркінг в місті🙈 Так як з вуличними парковками в центрі - жах🤔 заїхала на паркінг Арени. Ціна - 30 грн/год і 500грн/день💸 Конкуренцію, напевно, складає лише парковка аеропорта «Київ» ✈️- 40 грн/год і 300 грн за добу. 💸 ⠀ Вчора паркувалась в Оушені - коштує 20грн за 3 години💪🏼 На шопінг вистачить😂 ⠀ Дорогі чи ні парковки/паркінги в столиці - кожен має свою думку🤯 Але, знаєте, коли стоїш в заторі через якусь нехорошо людину🐽, яка припаркувалась на цілу смугу руху, то реально хочеться подарувати їй ці 30 грн і вручити ПДР😉 #car #redcar #ukraine #kyiv #ukrainiangirl #girlandcar #mazda6 #mazda #fotoshoot #carfoto #київ