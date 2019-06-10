Модная битва: Кейт Миддлтон и Меган Маркл в нарядах своих любимых дизайнеров
На торжественном параде по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II герцогиня Кембриджская Кэтрин и герцогиня Сассекская Меган выглядели восхитительно. Они обе выбрали по такому случаю наряды своих любимых брендов. Givenchy или Alexander McQueen - кто кого?
Это было первое публичное появление Меган Маркл после рождения ребенка, и молодая мама отдала предпочтение темно-синему костюму с юбкой от своего фаворита в мире моды - Givenchy, который дополнила шляпкой в тон.
В свою очередь, Кейт Миддлтон была одета в светло-желтый наряд своей любимой модной марки Alexander McQueen и гармонирующую с ним шляпку от Philip Treacy.