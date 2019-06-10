Полиция провела проверку на предприятии матери главы МВД

В Facebook Гиргенс разместил акт проверки на предприятии Krustpils ceļavējš 3 в Екабпилсе, подписанный старшим инспектором Криминальной полиции екабпилсского участка Айнаром Вингрисом. Во время проверки 6 июня присутствовала мать министра, член правления предприятия Элза Гиргена.

Министр в записи в соцсети выразил мнение, что с тех пор, как он и его брат, депутат Сейма Каспар Гиргенс, решили уйти в политику, "чтобы бороться против коррупции, идиотизма, бездеятельности и небрежности в госуправлении", они постоянно сталкиваются с провокациями, проверками и очернением.

Гиргенс пишет, что в течение пары месяцев в кафе его мамы гостили Служба госдоходов, Госинспекция по труду, Продовольственно-ветеринарная служба, Криминальная полиция и Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями. Министр также выразил мнение, что были посланы люди, "которым котлета показалась отравленной".

По его словам, после этого в екабпилском участке полиции была допрошена мать министра, а следователь задавал вопросы о ставках на тотализаторе.

Также министр пишет, что по отношению к нему Служба госдоходов, проводя контроль, нашла необоснованные расходы - на обслуживание, на питание и лечение, при этом деньги он давал близким людям, в том числе и на лечение рака.