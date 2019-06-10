3 салата из пасты для пикника или перекуса на свежем воздухе
На дворе лето - самое время для введения новых гастрономических традиций, например, трапезы на свежем воздухе. АО Dobeles dzirnavnieks в сотрудничестве с блогом здорового питания Foodprep.lv предлагает три ярких и быстрых в приготовлении салата из пасты, которые удобно взять с собой на пикник или на обеденный перерыв в парке. Паста в сочетании с необычными вкусами - идеальный вариант для лета.
Салат из пасты, спаржи и клубники (3-4 порции)
Ингредиенты: для салата - 400 г зеленой спаржи, 400 г свежей клубники, 200 г пасты Fusilli, 2 горстки вымытых и высушенных листьев рукколы или шпината; для заправки - 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. белого винного уксуса, 1 ч. л. сока лимона, 1 ч. л. меда или кленового сиропа, 1/2 ч. л. соли, лимонный перец по вкусу.
Приготовление:
1. Помыть и просушить на кухонном полотенце спаржу.
2. Срезать толстую часть стебля спаржи (2-3 см), оставшуюся часть порезать на кусочки длиной около 3 см.
3. Приготовить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, готовую пасту промыть холодной водой.
4. На разогретой сковороде в небольшом количестве растительного масла обжарить спаржу в течение примерно 8 минут.
5. Тем временем
в миске (если салат планируется съесть в ближайшее время) или в маленьком пищевом контейнере (если будете есть позже) приготовить заправку,
соединив все ингредиенты и тщательно перемешав.
6. В большую миску или контейнер для хранения продуктов положить обжаренную спаржу, сваренную пасту, рукколу или шпинат.
7. Незадолго до трапезы помыть клубнику, разрезать каждую ягоду на четыре части, добавить в салат.
8. Заправить салат непосредственно перед едой.
Салат из пасты с креветками (3-4 порции)
Ингредиенты: для салата - 150 г паста Penne Rigate, 200 г сваренного (промытого) турецкого гороха, 1/2 желтой паприки, 150 г помидоров черри (помытых и разрезанных надвое), 1/2 нарезанного длинного огурца, 100 г порезанных пополам оливок (по выбору), 200 г креветок (амороженные нужно заранее разморозить), 1/2 мелко нарезанной синей луковицы, укроп или другая зелень; для заправки - 3 ст. л. йогурта без добавок, 1 ст. л. сока лимона, 1 ч. л. французской горчицы, петрушка, укроп и другая зелень по выбору, щепотка соли, молотый черный перец.
Приготовление:
1) Приготовить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, готовую пасту промыть холодной водой и положить в большую миску.
2) К пасту добавить остальные ингредиенты для салата.
3) В отдельную миску положить все ингредиенты для соуса. Перемешать и добавить в пасту.
4) Салат можно есть сразу или положить на хранение в холодильник и подать позже.
Салат из цельнозерновой пасты с сыром (3-4 порции)
Ингредиенты: 150 г цельнозерновая паста Fussili, 150 г красных помидоров черри, 1/2 желтой паприки, 1/2 длинного огурца, 125 г порезанных пополам шариков мини-моцареллы, 3-5 ст. л. песто с базиликом.
- Песто можно приготовить и дома. Для этого нужно измельчить в блендере пучок базилика, горсть кедровых орешков, горсть тертого пармезана, пару ложек оливкового масла, сок половины лимона и щепотку соли.
Приготовление:
1. Приготовить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, готовую пасту промыть холодной водой и положить в большую миску.
2. Добавить остальные ингредиенты для салата и перемешать.
3. Можно есть сразу или положить салат в пищевой контейнер, чтобы насладиться им позже.
Приятного аппетита!