3 салата из пасты для пикника или перекуса на свежем воздухе

Салат из пасты, спаржи и клубники (3-4 порции)

Ингредиенты: для салата - 400 г зеленой спаржи, 400 г свежей клубники, 200 г пасты Fusilli, 2 горстки вымытых и высушенных листьев рукколы или шпината; для заправки - 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. белого винного уксуса, 1 ч. л. сока лимона, 1 ч. л. меда или кленового сиропа, 1/2 ч. л. соли, лимонный перец по вкусу.

ФОТО: Пресс-фото

Приготовление:

1. Помыть и просушить на кухонном полотенце спаржу.

2. Срезать толстую часть стебля спаржи (2-3 см), оставшуюся часть порезать на кусочки длиной около 3 см.

3. Приготовить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, готовую пасту промыть холодной водой.

4. На разогретой сковороде в небольшом количестве растительного масла обжарить спаржу в течение примерно 8 минут.

5. Тем временем

в миске (если салат планируется съесть в ближайшее время) или в маленьком пищевом контейнере (если будете есть позже) приготовить заправку,

соединив все ингредиенты и тщательно перемешав.

6. В большую миску или контейнер для хранения продуктов положить обжаренную спаржу, сваренную пасту, рукколу или шпинат.

7. Незадолго до трапезы помыть клубнику, разрезать каждую ягоду на четыре части, добавить в салат.

8. Заправить салат непосредственно перед едой.

Салат из пасты с креветками (3-4 порции)

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: для салата - 150 г паста Penne Rigate, 200 г сваренного (промытого) турецкого гороха, 1/2 желтой паприки, 150 г помидоров черри (помытых и разрезанных надвое), 1/2 нарезанного длинного огурца, 100 г порезанных пополам оливок (по выбору), 200 г креветок (амороженные нужно заранее разморозить), 1/2 мелко нарезанной синей луковицы, укроп или другая зелень; для заправки - 3 ст. л. йогурта без добавок, 1 ст. л. сока лимона, 1 ч. л. французской горчицы, петрушка, укроп и другая зелень по выбору, щепотка соли, молотый черный перец.

Приготовление:

1) Приготовить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, готовую пасту промыть холодной водой и положить в большую миску.

2) К пасту добавить остальные ингредиенты для салата.

3) В отдельную миску положить все ингредиенты для соуса. Перемешать и добавить в пасту.

4) Салат можно есть сразу или положить на хранение в холодильник и подать позже.

Салат из цельнозерновой пасты с сыром (3-4 порции)

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: 150 г цельнозерновая паста Fussili, 150 г красных помидоров черри, 1/2 желтой паприки, 1/2 длинного огурца, 125 г порезанных пополам шариков мини-моцареллы, 3-5 ст. л. песто с базиликом.

Песто можно приготовить и дома. Для этого нужно измельчить в блендере пучок базилика, горсть кедровых орешков, горсть тертого пармезана, пару ложек оливкового масла, сок половины лимона и щепотку соли.

Приготовление:

1. Приготовить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке. Слить воду, готовую пасту промыть холодной водой и положить в большую миску.

2. Добавить остальные ингредиенты для салата и перемешать.

3. Можно есть сразу или положить салат в пищевой контейнер, чтобы насладиться им позже.