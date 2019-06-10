В Индии шестерых мужчин осудили за изнасилование и убийство восьмилетней девочки

Девочку из мусульманского кочевого племени, жившую в лесах Джамму и Кашмира, одурманили наркотиками и держали в заключении в храме, где примерно на протяжении недели насиловали, после чего убили, задушив и забив камнями. Это произошло в январе 2018 года.

В тексте обвинения говорится, что похищение, изнасилование и убийство маленькой девочки были совершены, чтобы выдворить из региона мусульманскую общину, к которой она принадлежала.

Среди обвиняемых - индуистский священник и полицейские. Случай усилил давление между проживающими в регионе индуистами и мусульманами.

Прокуратура требовала трех обвиняемых мужчин приговорить к смерти за изнасилование и убийство. Еще трое мужчин обвиняются в более легких преступлениях, связанных с уничтожением доказательств.

Случай шокировал Индию, которая в прошлом году была признана самой опасной для женщин страной в мире. Из-за этого в Индии была введена смертная казнь за изнасилование девочек, не достигших возраста 12 лет.