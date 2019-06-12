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Каждый год в середине июня начинаем готовиться к празднованию главного летнего праздника ЛИГО: выбираем места, подбираем одежду и думаем о развлечениях для того, чтобы весело и задорно встретить день летнего солнцестояния. Размышляем о том, что будем делать если, пойдёт дождь или будет жарко, а вот мысли о праздничном столе оставляем на последний момент. В этом году что бы не омрачать чувство праздничного ожидания, встав в длинную очередь в супермаркете, Retro FM Latvija предлагает принять участие в конкурсе и забыть о головной боли при раздумывании чем же угостить гостей!

Каждый будний день, с 10-го до 21-го июня, дозвонившись в прямой эфир на радио, ты можешь стать счастливым обладателем праздничного набора для ЛИГО! Всё что надо это лишь повторить, пропев, песню о ЛИГО, которую ведущие выберут именно для тебя! И совсем не важно, если ли у тебя музыкальный слух и чувство ритма, главное точно повторить текст! Помни, каждый день мы разыгрываем один праздничный набор вкуснейших продуктов и полезных аксессуаров. Дозваниваемся в эфир, повторяем слова из песни и получаем приз для праздничного стола и отличного настроения! Если в утреннем эфире победитель не определился, игра переносится на дневной эфир. Если же и днём слушателю не повезет, продолжаем играть вечером! Заманчиво?

Немного приоткроем карты и шепнём, что песни о ЛИГО начнут звучать уже с 8-го июня. Слушаем Retro FM Latvija, запоминаем и принимаем участие в игре, которая начинается 10-го июня. Испытай удачу и может именно твоё талантливое исполнение приведёт тебя к призу!

Чтобы мотивировать к участию немного расскажем о самом ПРИЗЕ – праздничном наборе, который Retro FM Latvija собрал для твоего стола!

О чувстве голода на ЛИГО помогут забыть гриль-колбаски от Gaļas nams Ādaži, мясо для запекания и закуски от NOO cepeškungs, выбор хрустящих сыров от ARCHEE, мягкие сыры от производителя молочной продукции Elpa, свежая зелень и овощи от Imantas tirgus (Imanta Retail park) и продукция от Dimdiņi, всё это дополнят приправы от Vegeta и кренделя Lorenz Saltletts! Ну и, конечно, сладости для отличного настроения от Haribo и медовый торт Marļenka, а также мюсли-батончики Oshee Muesli!

А что бы жажда не замучила после сытной трапезы, в набор включены чаи от Krasnodarskij chaj_VEKA, сельтерская вода от Valmiermuiža "Gardu muti", лимонады “Ljubimij aromat”, яблочно-вишнёвый сок от Galacia и минеральная вода Essentuky! Ну и, конечно, не обойдётся без освежающего сюрприза для самых ярых поклонников праздника от Latgales alus и пивоварни Brālis.

Думаешь всё? Нет! В праздничный комплект входят и очень полезные вещи, которые могут пригодится после праздника. Например, компания Baltā Bura позаботится о твоих зубах, предоставив зубные пасты President Sensitive и WOOM TOTAL. Для защиты от клещей и комаров пригодятся средства от OUT, для чистоты рук можешь использовать антибактериальное желе для рук Carex, жидкое мыло Luksja Creamy со льном и рисом, а также мыло Nostalgia Verbena Tree!

Весь этот огромный набор для удобства будет упакован в материальный пакет от Ervitex – иначе как же это всё унести?

Вот такой прекрасный праздничный набор собрало для тебя Retro FM Latvija, всё что необходимо для его получения, это только дозвониться в эфир на радио с 10-го до 21-го июня и повторить песню о ЛИГО!

И это тоже еще не всё! С гордостью сообщаем о СУПЕРпризе, который будет разыгран среди всех обладателей праздничного набора! 21 июня определим обладателя тандыра от tandirs.lv!