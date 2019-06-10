Пн, 10.06.2019
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Бразильская супермодель взбудоражила Сеть "горячими" пляжными фото
Держитесь, мужчины!

Алессандро Амбросио

ФОТО: VU/HAEDRICH/SIPA/Scanpix

Бразильская супермодель, одна из "ангелов" Victoria's Secret Алессандра Амбросио побаловала своих многочисленных поклонников серией пикантных снимков с побережья, которые заставили сердца мужчин по всему миру учащенно забиться.

На кадрах, которые знойная бразильянка разместила в своем Instagram-аккаунте, она позирует на пляже и в океане в эффектных купальниках и даже топлес.

В одном из постов 38-летняя Алессандра призвала уважать чистоту океана, чтобы сохранить его красоту для будущих поколений.

"Не принимайте как должное то, что является бесплатным. Мы не должны загрязнять моря, а обязаны сохранять их чистоту..."

- обратилась модель к подписчикам.

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Friday mood ✨✨✨

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