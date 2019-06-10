Бразильская супермодель взбудоражила Сеть "горячими" пляжными фото
Бразильская супермодель, одна из "ангелов" Victoria's Secret Алессандра Амбросио побаловала своих многочисленных поклонников серией пикантных снимков с побережья, которые заставили сердца мужчин по всему миру учащенно забиться.
На кадрах, которые знойная бразильянка разместила в своем Instagram-аккаунте, она позирует на пляже и в океане в эффектных купальниках и даже топлес.
В одном из постов 38-летняя Алессандра призвала уважать чистоту океана, чтобы сохранить его красоту для будущих поколений.
"Не принимайте как должное то, что является бесплатным. Мы не должны загрязнять моря, а обязаны сохранять их чистоту..."
- обратилась модель к подписчикам.