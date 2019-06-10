Видео: Польские фанаты подрались друг с другом. 223 человека оштрафованы

Инцидент произошёл в пятницу, 7 мая, в столице Северной Македонии Скопье незадолго до начала матча, в котором минимальную победу одержали поляки (1:0).

Как сообщает издание "Новая Македония", 223 польских болельщика подрались между собой в парке неподалёку от арены "Тоше Проески". Каждый из подравшихся предстал перед судом и был оштрафован на 150 евро.

Вскоре после этого инцидента были задержаны ещё 60 поляков, которые обвиняются в вандализме.