Пн, 10.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"
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Видео: Польские фанаты подрались друг с другом. 223 человека оштрафованы

ФОТО: Reuters/ScanPix

Польские футбольные фанаты были оштрафованы за драку между собой перед отборочным матчем чемпионата Европы 2020 года.

Инцидент произошёл в пятницу, 7 мая, в столице Северной Македонии Скопье незадолго до начала матча, в котором минимальную победу одержали поляки (1:0).

Как сообщает издание "Новая Македония", 223 польских болельщика подрались между собой в парке неподалёку от арены "Тоше Проески". Каждый из подравшихся предстал перед судом и был оштрафован на 150 евро.

Вскоре после этого инцидента были задержаны ещё 60 поляков, которые обвиняются в вандализме.

Польские фанаты известны на весь мир своими выходками и агрессивным поведением. Болельщики из этой страны не раз оказывались в центре беспорядков на различных чемпионатах.

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