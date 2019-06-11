Эмоции зашкаливают! Встреча щенка с огромным псом, с которым ему предстоит жить
Не так давно в Сети появилось умилительное видео, которое, как нам кажется, не может оставить равнодушным никого. На кадрах запечатлено первое знакомство щенка с псом, уже обитающим в доме, где теперь предстоит жить и забавному малышу.
"Маленький Боу - помесь лабрадора и пуделя - впервые встречается со своим новым другом Хэнком", - сообщается в описании ролика.
Поначалу щенок очень нарвничал, но потом принялся активно скакать и бегать вокруг Хэнка, призывая его к игре.
Взрослый пес отлично справился с ролью "старшего брата" - он был невозмутим и лишь пару раз рыкнул на слишком эмоционального Боу, когда тот, на его взгляд, зашел слишком далеко. Похоже, эта парочка подружится...
Смотрите видео!