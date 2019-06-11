Вт, 11.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Эмоции зашкаливают! Встреча щенка с огромным псом, с которым ему предстоит жить
Видеопозитив

ФОТО: скриншот видео

Не так давно в Сети появилось умилительное видео, которое, как нам кажется, не может оставить равнодушным никого. На кадрах запечатлено первое знакомство щенка с псом, уже обитающим в доме, где теперь предстоит жить и забавному малышу.

"Маленький Боу - помесь лабрадора и пуделя - впервые встречается со своим новым другом Хэнком", - сообщается в описании ролика.

Поначалу щенок очень нарвничал, но потом принялся активно скакать и бегать вокруг Хэнка, призывая его к игре.

Взрослый пес отлично справился с ролью "старшего брата" - он был невозмутим и лишь пару раз рыкнул на слишком эмоционального Боу, когда тот, на его взгляд, зашел слишком далеко. Похоже, эта парочка подружится...

Смотрите видео! 

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