Сборная Латвии потерпела разгромное поражение от Словении

Уже на первых минутах Словения показала, кто будет хозяином на стадионе «Даугава». Гости сразу же перешли в наступление и практически весь первый тайм провели на нашей половине поля.

На 14-й минуте прозвучал первый тревожный звоночек, когда Йосип Иличич ударом со штрафного сотряс перекладину ворот Павла Штейнбора.

На 24-й минуте словенцы всё-таки добились своего и поразили наши ворота. Автором гола стал Домен Чрнигой, который воспользовался чудовищной игрой защитников сборной Латвии. Меньше двух минут потребовалось Чрнигою, чтобы оформить дубль в матче - снова безобразно сыграла латвийская оборона.

Гости даже не думали останавливаться и на 28-й минуте заработали право на 11-метровый удар, который точно реализовал Иличич. Таким образом, сборная Латвии пропустила три гола в течении пяти минут.

В оставшееся время темп игры немного упал, но ход матча не изменился. Словенцы продолжали атаковать и владеть мячом, а нам ничего не оставалось кроме как отбиваться от бесконечного прессинга. Под конец первого тайма Иличич оформил дубль и команды отправились отдыхать при счёте 0:4.

Надежда на то, что во втором тайме игра изменится, умерла очень быстро. Полторы минуты потребовалось словенцам, чтобы в пятый раз огорчить ни в чём неповинного Штейнбора. На этот раз голом отметился Миха Зайц.

После этого словенцы окончательно успокоились и дали немного поиграть с мячом нашим футболистам. Моменты, или скорее полумоменты, были у Владимира Камеша и Олега Лайзанса, но до гола дело так и не дошло. Вратарь гостей Ян Облак очень редко был вынужден вступать в игру, а в конце матча поменялся своей сухой футболкой с Павлом Штейнбором.