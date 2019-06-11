Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились архивным снимком из 90-х

Советская и российская певица Наталья Сечукова разместила на своей странице в Instagram редкий архивный снимок вместе с супругом Виктором Рыбиным.
"Вот такая мы парочка из телепередач начала 90-х", - написала Наталья под фото.
Поклонники пары отметили, что звезды тогда классно выглядели, но и сейчас смотрятся так же хорошо.
Некоторые комментаторы отметили, что солист группы "Дюна" на фото похож на Арнольда Шварценеггера.
Напомним, ранее Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин признались, что больны раком.