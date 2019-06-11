Вт, 11.06.2019
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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились архивным снимком из 90-х

ФОТО: https://www.instagram.com/nsenchukova_official/

Советская и российская певица Наталья Сечукова разместила на своей странице в Instagram редкий архивный снимок вместе с супругом Виктором Рыбиным. 

"Вот такая мы парочка из телепередач начала 90-х", - написала Наталья под фото. 

Поклонники пары отметили, что звезды тогда классно выглядели, но и сейчас смотрятся так же хорошо. 

Некоторые комментаторы отметили, что солист группы "Дюна" на фото похож на Арнольда Шварценеггера.  

Напомним, ранее Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин признались, что больны раком.

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