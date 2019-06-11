Платье невесты - секси-отпад! Нюша впервые показала фото со свадьбы
Популярная российская певица Нюша свою личную жизнь не выставляет напоказ. И если о пополнении в семье в ноябре прошлого года она все же сообщила в соцсетях, опубликовав первое фото малышки, то ни одного снимка со свадьбы, состоявшейся два года назад, поклонники до сих пор не видели. И вот сюрприз!
Напомним, Нюша вышла замуж в середине 2017 года. Певица и ее избранник Игорь Сивов тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. На торжестве, которое длилось 3 дня, присутствовали 50 человек.
И вот лишь спустя два года теперь уже не только супруга, но и молодая мама поделилась с поклонниками свадебной фотографией.
"...Видеть тебя таким счастливым каждый день🙏🏼💞 С Днём Рождения, любимый!!! Пусть твои самые невероятные мечты сбываются💫"
- нежно подписала Нюша кадр, приуроченный к 39-летию мужа.
Однако вместо того, чтобы поздравить Игоря с днем рождения и порадоваться счастью влюбленных, фолловеры принялись активно обсуждать наряд невесты.
"О Боже! Король в костюме, а Королева почти голая. У них это, наверное, обычное дело...", "Ну и платье...", "А что не голой сразу?", "Слишком откровенно",
- пишут они в комментариях.
Естественно, преданные фанаты Нюши заступились за свою любимицу, напомнив недоброжелателям, что церемония проходила на Мальдивах и, вероятно, в традиционном свадебном платье ей было бы слишком жарко.
Кроме того, заступники отметили, что "голые" наряды давно уже стали классикой, нравится это кому-то или нет.
А вы что скажете о вызвавшем столь жаркие споры наряде невесты?