Платье невесты - секси-отпад! Нюша впервые показала фото со свадьбы

Популярная российская певица Нюша свою личную жизнь не выставляет напоказ. И если о пополнении в семье в ноябре прошлого года она все же сообщила в соцсетях, опубликовав первое фото малышки, то ни одного снимка со свадьбы, состоявшейся два года назад, поклонники до сих пор не видели. И вот сюрприз!