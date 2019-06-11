На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Отмечается, что образцы планируется закончить изучать сегодня во второй половине дня. Результаты экспертизы будут тут же опубликованы.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на упомянутых пакетиках не были найдены следы отпечатков пальцев журналиста.

Ранее сообщалось, что в организме Голунова следов наркотиков обнаружено не было.

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.

Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.