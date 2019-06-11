На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

На изъятых в ходе обыска у корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пакетов с наркотиками обнаружены следы ДНК нескольких человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространенную пресс-службой Главного управления МВД России по Москве.
Отмечается, что образцы планируется закончить изучать сегодня во второй половине дня. Результаты экспертизы будут тут же опубликованы.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на упомянутых пакетиках не были найдены следы отпечатков пальцев журналиста.
Ранее сообщалось, что в организме Голунова следов наркотиков обнаружено не было.
Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.
Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.
Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.
После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.