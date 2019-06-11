Вт, 11.06.2019
Арест Ивана Голунова – это не просто частная история одного журналиста. Это касается всех. Это посягательство на возможность говорить правду. Заявление СМИ в поддержку журналиста "Медузы"

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Иван Голунов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

На изъятых в ходе обыска у корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пакетов с наркотиками обнаружены следы ДНК нескольких человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на распространенную пресс-службой Главного управления МВД России по Москве. 

Отмечается, что образцы планируется закончить изучать сегодня во второй половине дня. Результаты экспертизы будут тут же опубликованы.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на упомянутых пакетиках не были найдены следы отпечатков пальцев журналиста.

Ранее сообщалось, что в организме Голунова следов наркотиков обнаружено не было. 

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.

Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.

После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.

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