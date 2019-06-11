В Риге горела легковушка: пострадал один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 33 пожара, в одном из них пострадал один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В 15.26 пожарные получили информацию о том, что в Риге горит легковой автомобиль. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что в пожаре пострадал человек. Он был передан Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). В 16.33 пожар был ликвидирован.
13 пожаров зарегистрировано в краях, 13 - в Риге, семь - в других городах.
За сутки ГПСС получила также 20 вызовов на спасательные работы: шесть - в краях, восемь - в Риге, шесть - в других городах Латвии.
Кроме того расчеты ГПСС участвовали также в тушении двух лесных пожаров.
С начала года в Латвии зарегистрировано 5736 пожаров, в том числе 2769 вызванных сжиганием сухой травы. В пожарах пострадали 148 и погибли 46 человек.