В Риге горела легковушка: пострадал один человек

В 15.26 пожарные получили информацию о том, что в Риге горит легковой автомобиль. Прибыв на место происшествия, сотрудники ГПСС констатировали, что в пожаре пострадал человек. Он был передан Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). В 16.33 пожар был ликвидирован.

13 пожаров зарегистрировано в краях, 13 - в Риге, семь - в других городах.

За сутки ГПСС получила также 20 вызовов на спасательные работы: шесть - в краях, восемь - в Риге, шесть - в других городах Латвии.

Кроме того расчеты ГПСС участвовали также в тушении двух лесных пожаров.