ДТП под Резекне: переполненная машина съехала в озеро, погиб несовершеннолетний

В понедельник в ДТП в Каунатской волости Резекненского края погиб несовершеннолетний, еще шесть человек пострадали, сообщила агентству LETA представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова.
ДТП произошло около 18.00 на грунтовой дороге - автоводитель переполненной машины Volvo не справился с управлением, она врезалась в дерево и съехала в озеро.
У водителя не было водительских прав, он не застраховал гражданско-правовую ответственность, на машине были номерные знаки другого транспортного средства. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.
В машине было восемь человек - четверо взрослых и четверо детей.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 93 ДТП, а автоавариях пострадали 28 человек, включая четырех пешеходов и пятерых велосипедистов.
Полицейские составили 457 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 160 - за превышение разрешенной скорости движения.
За сутки было задержано 11 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения.