ДТП под Резекне: переполненная машина съехала в озеро, погиб несовершеннолетний

ДТП произошло около 18.00 на грунтовой дороге - автоводитель переполненной машины Volvo не справился с управлением, она врезалась в дерево и съехала в озеро.

У водителя не было водительских прав, он не застраховал гражданско-правовую ответственность, на машине были номерные знаки другого транспортного средства. Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.

В машине было восемь человек - четверо взрослых и четверо детей.