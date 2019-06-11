Вт, 11.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Под суд пойдет группа мошенников, предлагавшая латвийцам работу за границей

Центральная тюрьма Риги

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прокуратура направила в суд Латгальского предместья Риги материалы дела, начатого в отношении четырех мошенников, которые обманывали людей, планировавших уехать на заработки за границу, передает LETA.

К одному человеку применено лишение свободы, ко второму - четыре года тюрьмы, а к третьему - три года и шесть месяцев заключения. 

Четвертый человек приговорен к трем годам условного лишения свободы.

Организатор группы мошенников отбывал наказание в местах лишения свободы, звоня оттуда по людям, которые искали работу за рубежом. Номера латвийцев были найдены на портале объявлений о поиске работы в Норвегии, Дании и Германии. Он вводил в заблуждение тех, кто искал работу: просил предоплату за транспортные услуги.

В договоренное время пострадавшие приходили по указанному адресу, там их ждали сообщники организатора, которые забирали деньги. После чего они исчезали вместе с деньгами, так и не предоставив работу.

Обвиняемые обманули 44 человека, сумма полученных мошенническим путем денег составляет 7 398, 20 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ