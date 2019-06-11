Под суд пойдет группа мошенников, предлагавшая латвийцам работу за границей

Прокуратура направила в суд Латгальского предместья Риги материалы дела, начатого в отношении четырех мошенников, которые обманывали людей, планировавших уехать на заработки за границу, передает LETA.
К одному человеку применено лишение свободы, ко второму - четыре года тюрьмы, а к третьему - три года и шесть месяцев заключения.
Четвертый человек приговорен к трем годам условного лишения свободы.
Организатор группы мошенников отбывал наказание в местах лишения свободы, звоня оттуда по людям, которые искали работу за рубежом. Номера латвийцев были найдены на портале объявлений о поиске работы в Норвегии, Дании и Германии. Он вводил в заблуждение тех, кто искал работу: просил предоплату за транспортные услуги.
В договоренное время пострадавшие приходили по указанному адресу, там их ждали сообщники организатора, которые забирали деньги. После чего они исчезали вместе с деньгами, так и не предоставив работу.
Обвиняемые обманули 44 человека, сумма полученных мошенническим путем денег составляет 7 398, 20 евро.