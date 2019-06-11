Какой сладкий! Ким Кардашян показала наконец лицо младшего сына
Американская звезда реалити-шоу и многодетная мама Ким Кардашян-Уэст впервые показала поклонникам лицо своего младшего сына Псалма, который появился на свет месяц назад. Трогательный снимок младенца Ким опубликовала в своем Instagram-аккаунте накануне, 10 июня.
Четвертому ребенку в семье Кардашян-Уэст исполнился месяц. Этому событию его мама посвятила пост в соцсети. "Psalm Ye", - коротко подписала теледива фото сладко спящего Псалма.
"Чикаго и Псалм - близнецы", "Выглядит как Чикаго", "Боже, он действительно как две капли воды похож на Чи!"
- поспешили отметить поклонники пары.
Напомним, Псалм Уэст появился на свет 9 мая этого года, его родила суррогатная мать. Мальчик стал четвертым ребенком в семье Ким Кардашян и Канье Уэста, которые уже воспитывают пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго.
Третий ребенок также был рожден суррогатной матерью.
После рождения сына медики сообщили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за приращениz плаценты.
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