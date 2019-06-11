Вт, 11.06.2019
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Какой сладкий! Ким Кардашян показала наконец лицо младшего сына
Ему месяц

Ким Кардашян

ФОТО: Shannon Stapleton/ Reuters/Scanpix

Американская звезда реалити-шоу  и многодетная мама Ким Кардашян-Уэст впервые показала поклонникам лицо своего младшего сына Псалма, который появился на свет месяц назад. Трогательный снимок младенца Ким опубликовала в своем Instagram-аккаунте накануне, 10 июня.

Четвертому ребенку в семье Кардашян-Уэст исполнился месяц. Этому событию его мама посвятила пост в соцсети. "Psalm Ye", - коротко подписала теледива фото сладко спящего Псалма.

"Чикаго и Псалм - близнецы", "Выглядит как Чикаго", "Боже, он действительно как две капли воды похож на Чи!"

- поспешили отметить поклонники пары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm Ye

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Напомним, Псалм Уэст появился на свет 9 мая этого года, его родила суррогатная мать. Мальчик стал четвертым ребенком в семье Ким Кардашян и Канье Уэста, которые уже воспитывают пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго.

Третий ребенок также был рожден суррогатной матерью.

После рождения сына медики сообщили Ким, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью из-за приращениz плаценты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

True’s Birthday party!

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