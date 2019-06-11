Смертельно больной экс-игрок "Зенита" анонсировал свой "последний вечер"

Бывший голландский футболист Фернандо Риксен записал душераздирающее обращение к фанатам, в котором пригласил всех на встречу.
42-летний Риксен с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом и находится в хосписе в Шотландии. Такая же болезнь была у великого физика-теоретика Стивена Хокинга. Футболист записал обращение с помощью устройства генерации речи.
"Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - сказал Риксен.
With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019
Мероприятие, на которое пригласил Риксен, состоится в Глазго, в гостинице Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов, а вырученные средства пойдут в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association, которые ищут лечение от БАС - неизлечимого дегенеративного заболевания центральной нервной системы.
Многие тут же решили, что Риксен намекает на пассивную эвтаназию, которая разрешена в Великобритании, но бывший футболист опроверг эти домыслы.
"Я бы хотел подчеркнуть, что 28 июня я последний раз появлюсь на публике. Другими словами, у меня нет намерения сделать этот день своим последним днем. Я продолжу сражаться, просто оставшаяся часть сражения пройдет вне света камер", - заявил Риксен.
Strong man #Fernando pic.twitter.com/5RQlHvoMXf— Vincent de Vries (@therealvdv) May 9, 2019
Заболевание Риксена считается очень редким. По всему миру число страдающих от него оцениваются в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год. В одном из интервью Риксен рассказывал, как столкнулся с первыми симптомами заболевания, когда пальцы не слушались и он не мог справиться с зажигалкой, чтобы закурить. Позже у футболиста начались проблемы с речью.
В 2013 году Риксен появился в эфире шоу "Мир продолжает двигаться", где должен был презентовать свою автобиографию, но книга сразу стала второстепенной после того, как биограф Риксена рассказал, что у Фернандо боковой амиотрофический склероз. Самому футболисту не удавалось это произнести, так как у него наворачивались слезы.
В 2018 году Риксен едва не умер из-за врачебной ошибки. Голландец попал в больницу из-за болей в груди, где медсестра убрала в сторону его компьютер для синтезации речи и уложила Риксена на спину, чего категорически нельзя было делать из-за проблем пациента с лёгкими. Спасти Фернандо смогли только благодаря другой медсестре, которая также дежурила в больнице.
Фернандо Риксен выступал за санкт-петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. В составе российской команды ему удалось выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. На счету Риксена также 12 матчей в составе национальной сборной Голландии.
28 июня в Глазго пройдет благотворительный вечер в честь Фернандо Риксена.— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) June 10, 2019
«Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся»
Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета «Зенита», с вами. Не сдавайтесь! pic.twitter.com/WbCcw3pkGL