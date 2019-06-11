"Здоровые" продукты, которых лучше избегать

Обезжиренные продукты. Конечно, употребление меньшего количества жира полезно для здоровья, но полностью исключать жир опасно. Тем более когда это делается специально при производстве тех или иных продуктов.

Лучше налегать на пищу, которая натуральным образом содержит минимум жира, вроде фруктов и овощей.

Овес быстрого приготовления. Он содержит большое количество гидрогенизированного соевого масла, соли и сахара. Все это увеличивает показатели жиров в организме, что закупоривает артерии.

Замороженная рыба и продукты из нее. При изготовлении данных продуктов используется триполифосфат натрия, выступающий в роли консерванта.

Этот компонент опасен для здоровья, поскольку он повышает уровень соли в организме.

Протеиновые батончики. Они содержат сахар, искусственные подсластители, жженый сахар, что может приводить к созданию токсических комбинаций. Это не слишком полезно для здоровья.

Фруктовые коктейли. Имеют повышенное содержание кукурузного сиропа, который не очень полезен для нашего организма.

Кроме того, фруктовые коктейли упаковываются в пластиковую тару, содержащую бисфенол-А.

Энергетики. Исследования показывают, что избыток энергетических напитков крайне вреден для печени.