Министры благосостояния и внутренних дел уволили своих парламентских секретарей

На прошлой неделе два представляющих партию KPV LV министра - благосостояния Рамона Петравича и внутренних дел Сандис Гиргенс - прекратили трудовые отношения с парламентскими секретарями своих министерств, выяснило агентство LETA.
Трудовые отношения прекращены с парламентскими секретарями Минблага Робертом Спручсом (KPV LV) и МВД Алдисом Блумбергсом (KPV LV).
Как сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Лиесма Калве, Спручс с прошлой недели уже не является парламентским секретарем Минблага, его место занял Кришс Липшанс (KPV LV).
Советник министра внутренних дел Карлис Миксонс сообщил агентству LETA, что 7 июня было последним рабочим днем Блумбергса в должности парламентского секретаря МВД.
Новый парламентский секретарь МВД еще не выбран.