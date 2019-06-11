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  • Министры благосостояния и внутренних дел уволили своих парламентских секретарей

Министры благосостояния и внутренних дел уволили своих парламентских секретарей

Рамона Петравича

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На прошлой неделе два представляющих партию KPV LV министра - благосостояния Рамона Петравича и внутренних дел Сандис Гиргенс - прекратили трудовые отношения с парламентскими секретарями своих министерств, выяснило агентство LETA.

Трудовые отношения прекращены с парламентскими секретарями Минблага Робертом Спручсом (KPV LV) и МВД Алдисом Блумбергсом (KPV LV).

Как сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Лиесма Калве, Спручс с прошлой недели уже не является парламентским секретарем Минблага, его место занял Кришс Липшанс (KPV LV).

Советник министра внутренних дел Карлис Миксонс сообщил агентству LETA, что 7 июня было последним рабочим днем Блумбергса в должности парламентского секретаря МВД.

Новый парламентский секретарь МВД еще не выбран.

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