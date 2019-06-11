Все три министра KPV LV уволили своих парламентских секретарей
В последние недели все трое представляющих партию "KPV LV" министра - благосостояния Рамона Петравича, внутренних дел Сандис Гиргенс и экономики Ральф Немиро - прекратили трудовые отношения с парламентскими секретарями своих министерств, выяснило агентство LETA.
Трудовые отношения прекращены с парламентскими секретарями Минблага Робертом Спручсом ("KPV LV"), МВД Алдисом Блумбергсом ("KPV LV") и Минэкономики Кристсом Бергансом-Бергисом ("KPV LV").
Как сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Лиесма Калве, Спручс с прошлой недели уже не является парламентским секретарем Минблага, его место занял Кришс Липшанс ("KPV LV").
В Минэкономики сообщили, что трудовые отношения с Бергансом-Бергисом прекращены еще в мае, а вместо него утвержден Юргис Миезайнис. Берганс-Бергис стал советников Немиро.
Советник министра внутренних дел Карлис Миксонс сообщил агентству LETA, что 7 июня было последним рабочим днем Блумбергса в должности парламентского секретаря МВД.
Новый парламентский секретарь МВД еще не выбран.