Вт, 11.06.2019
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Все три министра KPV LV уволили своих парламентских секретарей
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Рамона Петравича

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В последние недели все трое представляющих партию "KPV LV" министра - благосостояния Рамона Петравича, внутренних дел Сандис Гиргенс и экономики Ральф Немиро - прекратили трудовые отношения с парламентскими секретарями своих министерств, выяснило агентство LETA.

Трудовые отношения прекращены с парламентскими секретарями Минблага Робертом Спручсом ("KPV LV"), МВД Алдисом Блумбергсом ("KPV LV") и Минэкономики Кристсом Бергансом-Бергисом ("KPV LV").

Как сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Лиесма Калве, Спручс с прошлой недели уже не является парламентским секретарем Минблага, его место занял Кришс Липшанс ("KPV LV").

В Минэкономики сообщили, что трудовые отношения с Бергансом-Бергисом прекращены еще в мае, а вместо него утвержден Юргис Миезайнис. Берганс-Бергис стал советников Немиро.

Советник министра внутренних дел Карлис Миксонс сообщил агентству LETA, что 7 июня было последним рабочим днем Блумбергса в должности парламентского секретаря МВД.

Новый парламентский секретарь МВД еще не выбран.

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