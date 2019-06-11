В Балдоне женщина зашла в магазин, открыла кассовый аппарат и украла деньги

Вечером в воскресенье, 8 июня, Госполиция получила информацию от работников магазина в Балдоне о том, что из кассового аппарата, возможно, украдены деньги.
Пересчитывая деньги, кассир магазина обнаружила, что не хватает 350 евро.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские констатировали, что в момент, когда у кассового аппарата не было ни одного сотрудника, некая женщина открыла его, схватила деньги и ушла.
В результате удачного сотрудничества сотрудников балдонского участка Госполиции и сотрудников муниципальной полиции Балдонского края, подозреваемая была задержана уже в течение шести часов после получения информации.
Задержанная женщина 1976 года рождения рассказала стражам порядка, что уже успела потратить похищенные деньги на личные нужды.
В момент задержания женщина была сильно пьяна, однако от проверки на алкоголь отказалась.
По факту кражи в небольшом объеме начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до одного года, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.
Примечательно, что женщина ранее уже была судима за кражи.
К ней применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.