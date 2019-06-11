Фото и видео: Открытая тренировка Майриса Бриедиса

Майрис Бриедис и другие полуфиналисты Всемирной боксёрской суперсерии во вторник проводят открытые тренировки в торговом центре Domina.
В 16:00 на ринг вышел американский боксёр Эндрю Табити, после него - Юньер Дортикос с Кубы. Эти боксёры в субботу проведут в субботу в "Арена Рига" первый полуфинальный бой.
В 17:00 запланирована тренировка поляка Кшиштофа Гловацки, а в 17:30 на ринг вышел Майрис Бриедис. Эти боксеры встретятся во втором полуфинальном бое Всемирной боксёрской суперсерии в субботу.
Видео: Открытая тренировка Кшиштофа Гловацки
Видео: Открытая тренировка Майриса Бриедиса
Галерея: Открытая тренировка Майриса Бриедиса