Вт, 11.06.2019
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Видео: Открытая тренировка Майриса Бриедиса

Майрис Бриедис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Майрис Бриедис и другие полуфиналисты Всемирной боксёрской суперсерии во вторник проводят открытые тренировки в торговом центре Domina.

В 16:00 на ринг вышел американский боксёр Эндрю Табити, после него - Юньер Дортикос с Кубы. Эти боксёры в субботу проведут в субботу в "Арена Рига" первый полуфинальный бой.

В 17:00 запланирована тренировка поляка Кшиштофа Гловацки, а в 17:30 на ринг вышел Майрис Бриедис. Эти боксеры встретятся во втором полуфинальном бое Всемирной боксёрской суперсерии в субботу.

Видео: Открытая тренировка Кшиштофа Гловацки 

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