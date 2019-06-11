Вейонис: нужно вкладываться в борьбу с угрозами в киберпространстве

Чтобы уменьшить риск гибридной войны, нужно улучшить понимание рисков виртуальной безопасности среди жителей и политических лидеров, и эта работа должна начаться с изменений в образовательной системе, с развития способности общества к критическому мышлению, сказал президент Латвии Раймондс Вейонис, выступая на организованной Центром передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации ("Stratcom") конференции под названием "The Riga StratCom Dialogue 2019".
"Важно признать то, что мы вовлечены в когнитивную войну, где киберпространство является средством, а стратегическая коммуникация является методом для победы над нами. Обе эти вещи нужно рассматривать вместе," - сказал Вейонис.
В своей речи Вейонис заявил, что новые тенденции гибридной войны направлены на то, чтобы застать врасплох неподготовленную страну, выбранную целью, и, объединив новые и уже известные инструменты, подорвать идентичность этой страны и ее стойкость к таким нападениям. Методы, которые когда-то использовали в маркетинге, сегодня приспосабливаются для использования и в других областях. Незащищенные группы становятся целью и источником заработка, рассказал Вейонис.
Для уменьшения возможных рисков в будущем и улучшения когнитивной стойкости демократические страны должны вкладывать средства в борьбу с этими новыми вызовами, сказал президент.
В качестве возможных мероприятий по уменьшению рисков он упомянул проведение регулярных оценок рисков виртуальной безопасности и анализ слабых мест, а также разработку технических инструментов, которые позволят раскрывать когнитивные нападения в виртуальном пространстве.