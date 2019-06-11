Вт, 11.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"
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  • В больницу Вильнюса в состоянии комы доставлен младенец; констатировано отравление опиатами

В больницу Вильнюса в состоянии комы доставлен младенец; констатировано отравление опиатами

ФОТО: AFP/SCANPIX

В реанимационный отдел Вильнюсской Сантаришской больницы в ночь на вторник в состоянии комы был помещен 11-месячный младенец, у которого было констатировано отравление опиатами, сообщает агентство BNS.

Сейчас мальчик уже очнулся и его состояние улучшилось.

Как сообщила представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская, ребенок был доставлен в больницу вскоре после полуночи.

Она указала, что полиция ждет от медиков более подробной информации о произошедшем и потом решит, начинать ли досудебное расследование.

Обстоятельства произошедшего пытаются выяснить и специалисты местного отдела по защите прав детей, которые в больнице встретились с родителями малыша.

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