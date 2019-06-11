В больницу Вильнюса в состоянии комы доставлен младенец; констатировано отравление опиатами

В реанимационный отдел Вильнюсской Сантаришской больницы в ночь на вторник в состоянии комы был помещен 11-месячный младенец, у которого было констатировано отравление опиатами, сообщает агентство BNS.
Сейчас мальчик уже очнулся и его состояние улучшилось.
Как сообщила представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская, ребенок был доставлен в больницу вскоре после полуночи.
Она указала, что полиция ждет от медиков более подробной информации о произошедшем и потом решит, начинать ли досудебное расследование.
Обстоятельства произошедшего пытаются выяснить и специалисты местного отдела по защите прав детей, которые в больнице встретились с родителями малыша.