Вт, 11.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Стиль благотворительного бала: яркие и пышные платья принцесс
ФОТО

ФОТО: publicitātes

В Доме Рижского Латышского общества прошел 5-й ежегодный благотворительный бал "Дивного цвета". Юноши и девушки со всей Латвии исполнили традиционные бальные танцы, а гостей ждали театральная постановка, благотворительная ярмарка и угощения.

Как и в предыдущие годы,

все собранные средства будут направлены в фонд Латвийского центра поддержки сирот и приемных семей Sirota.lv, волонтерами которого являются многие участники бала.

Смотрите фото - оцените бальные платья!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ