Стиль благотворительного бала: яркие и пышные платья принцесс
В Доме Рижского Латышского общества прошел 5-й ежегодный благотворительный бал "Дивного цвета". Юноши и девушки со всей Латвии исполнили традиционные бальные танцы, а гостей ждали театральная постановка, благотворительная ярмарка и угощения.
Как и в предыдущие годы,
все собранные средства будут направлены в фонд Латвийского центра поддержки сирот и приемных семей Sirota.lv, волонтерами которого являются многие участники бала.
Смотрите фото - оцените бальные платья!