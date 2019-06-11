Определился соперник и дата дебюта Гассиева в супертяжёлом весе

Определился соперник российского боксёра Мурата Гассиева в дебютном поединке в супертяжёлом весе. Об этом в своём Twitter сообщил промоутер Эдди Хирн.
Соперником Гассиева станет американский боксёр Джоуи Давейко. 28-летний Давейко за время своей карьеры провёл 30 поединков, в которых одержал 19 побед, потерпел 7 поражений и ещё 4 боя закончились вничью.
Напомним, что Гассиев принял решение перейти в супертяжёлый вес в апреле 2018 года, когда подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Бой Гассиева и Давейко состоится 27 июля в Арлингтоне.
В последний раз Гассиев появлялся на ринге в июле 2018 года, когда в финале Всемирной боксёрской суперсерии уступил украинскому боксёру Александру Усику.
Мурат Гассиев является бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA. За время своей профессиональной карьеры россиянин одержал 26 побед и потерпел одно поражение.