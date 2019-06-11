Как безопасно лечиться беременной в случае плохого самочувствия или болезни?

Если же болит горло, помните, что

пить чай из календулы не рекомендуется, однако им можно полоскать горло, а внутрь принимать - имбирный чай с лимоном, а также чай из листьев малины, мяты или липы.

Раздражение в горле помогут уменьшить аэрозоли, содержащие облепиховое масло, или пастилки с исландским мхом, а кашель облегчат растительные сиропы, в состав которых входят подорожник, сосновые почки, чабрец.

Следует помнить о том, что беременным нельзя принимать горячие ванны и париться в бане, нежелательны и согревающие мази.

Повышенная температура

Если температура повышена лишь немного, для ее понижения не стоит использовать медикаменты - скорее, стоит прибегнуть к тем же основным принципам, что и при простуде: отдых, витамин С, вода и сбалансированное питание. Если самочувствие не улучшается в течение 2-3 дней, нужно обратиться к врачу.

Если все же обязательно нужно сбить температуру, прежде всего следует проконсультироваться с врачом. Наиболее подходящим медикаментом в такой ситуации будет парацетамол, однако

ни в коем случае не стоит употреблять популярные комбинированные горячие напитки, которые обычно используют в случае простуды и повышенной температуры:

в их состав входят антигистамин и псевдоэфедрин, которые беременным противопоказаны.

Головная боль

Для профилактики головной боли важно вести здоровый образ жизни: соблюдать здоровый режим сна и бодрствования, пить достаточное количество жидкости, проветривать помещения и как можно больше находиться на свежем воздухе.

Если все же настигла головная боль, ее можно уменьшить, положив на лоб холодный компресс. Если боль невыносима, из медикаментов допустимо употребление парацетамола, как и в случае повышенной температуры.

Кроме того, во время беременности можно употреблять магний: он также может облегчить головную боль, так как снимает нервное возбуждение и немного уменьшает мышечный тонус.

Помните о том, что при головной боли ни в коем случае нельзя использовать обычный аспирин: он может создать риск кровотечения. Беременным также противопоказаны ибупрофен и диклофенак, к тому же следует избегать не только таблеток, но и гелей, содержащих эти медикаменты. Важно знать о том, что при головной боли медикаменты можно употреблять только в соответствии с указаниями врача.

Тревога, стресс

Если во время беременности нужно стабилизировать эмоциональное состояние, то в качестве седативного средства можно использовать чай из мелиссы и мяты.

Если беременной каждый день требуются пищевые добавки с успокаивающим эффектом, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом и выбрать такие пищевые добавки, которые состоят из 1-3 ингредиентов.