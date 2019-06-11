Как безопасно лечиться беременной в случае плохого самочувствия или болезни?
От плохого самочувствия, простуды, заложенности носа, боли в горле или повышенной температуры не застрахован никто, а беременные - тем более. Если женщина, не находящаяся в интересном положении, при первых же симптомах заболевания может без опаски использовать медикаменты, то беременным нужно быть особенно осторожными и по мере возможности улучшать свое самочувствие при помощи натуральных методов. О том, как позаботиться о своем здоровье, не нанеся вреда себе и малышу, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Марите Шукеле.
Рост и развитие малыша - очень сложный и чувствительный к всевозможным воздействиям процесс, на который может повлиять множество внешних факторов. По этой причине
во время беременности, если возникла такая необходимость, медикаменты нужно употреблять только под присмотром врача и в самых малых лечебных дозах.
- "Воздействие лекарств на плод изучается, и оно может быть очень разным: начиная от безопасных медикаментов, которые не влияют на рост и развитие плода, до медикаментов, возможный негативный эффект которых точно не известен или уже был доказан, - поэтому было выделено несколько категорий безопасности медикаментов: A, B, C, D, X - каждая из них показывает, насколько безопасным будет употребление лекарства во время вынашивания ребенка. Впрочем, следует иметь в виду, что конкретная категория присвоена лишь части медикаментов, поскольку клинические исследования многих лекарств для определения их влияния на беременность не проводились по этическим соображениям. Выбор медикаментов во время беременности должен быть осознанным и тщательно продуманным", - поясняет фармацевт.
Советы о том, как естественными способами бороться с плохим самочувствием и болезнями:
Тошнота
Чтобы уменьшить тошноту или дурноту с утра, рекомендуется использовать слабый ромашковый, мятный или имбирный чай. Хотя травяные чаи на первый взгляд и кажутся безобидными, осторожность не помешает и с ними:
такие чаи не стоит пить в слишком большом количестве и длительное время. Если беременной совсем плохо, в день можно выпивать 2-3 кружки, меняя вид чая каждые 1-3 дня.
Беременным следует внимательно относиться к выбору травяных чаев: во время беременности не рекомендуется пить, например, чай из календулы, душицы, тысячелистника, полыни, цветов красного клевера, алоэ, шалфея, женьшеня, лакрицы, сенны, зверобоя, чистотела, хмеля, пастушьей сумки. В целях безопасности перед употреблением чая лучше всего проконсультироваться с фармацевтом или врачом.
Простуда
Плацента стоит на страже ребенка и его здоровья, поэтому болезнь мамы не оказывает непосредственного воздействия на здоровье малыша, однако самочувствие плода может пострадать, если, например, у мамы заложен нос и ей трудно дышать. Если вы простудились во время беременности, первым делом нужно отложить все повседневные дела, чтобы отдохнуть и поспать.
Чтобы организм быстрее справился с болезнью, следует укреплять иммунитет при помощи витамина С или же черной смородины, облепихи, клюквы, чеснока, меда.
Кроме того, нужно пить много воды и придерживаться здорового, сбалансированного питания (рекомендуются свежие сезонные овощи и фрукты, по возможности выращенные в Латвии), регулярно проветривать помещения и, если позволяет самочувствие, совершать небольшие прогулки на свежем воздухе.
Заложенный нос и кашель
Если заложен нос, его рекомендуется промывать морской водой.
- Для улучшения самочувствия может оказаться полезным и такой практический совет: если лежа вы не можете нормально дышать из-за заложенного носа, рекомендуется немного приподнять изголовье кровати.
Если же болит горло, помните, что
пить чай из календулы не рекомендуется, однако им можно полоскать горло, а внутрь принимать - имбирный чай с лимоном, а также чай из листьев малины, мяты или липы.
Раздражение в горле помогут уменьшить аэрозоли, содержащие облепиховое масло, или пастилки с исландским мхом, а кашель облегчат растительные сиропы, в состав которых входят подорожник, сосновые почки, чабрец.
- Следует помнить о том, что беременным нельзя принимать горячие ванны и париться в бане, нежелательны и согревающие мази.
Повышенная температура
Если температура повышена лишь немного, для ее понижения не стоит использовать медикаменты - скорее, стоит прибегнуть к тем же основным принципам, что и при простуде: отдых, витамин С, вода и сбалансированное питание. Если самочувствие не улучшается в течение 2-3 дней, нужно обратиться к врачу.
Если все же обязательно нужно сбить температуру, прежде всего следует проконсультироваться с врачом. Наиболее подходящим медикаментом в такой ситуации будет парацетамол, однако
ни в коем случае не стоит употреблять популярные комбинированные горячие напитки, которые обычно используют в случае простуды и повышенной температуры:
в их состав входят антигистамин и псевдоэфедрин, которые беременным противопоказаны.
Головная боль
Для профилактики головной боли важно вести здоровый образ жизни: соблюдать здоровый режим сна и бодрствования, пить достаточное количество жидкости, проветривать помещения и как можно больше находиться на свежем воздухе.
Если все же настигла головная боль, ее можно уменьшить, положив на лоб холодный компресс. Если боль невыносима, из медикаментов допустимо употребление парацетамола, как и в случае повышенной температуры.
Кроме того, во время беременности можно употреблять магний: он также может облегчить головную боль, так как снимает нервное возбуждение и немного уменьшает мышечный тонус.
- Помните о том, что при головной боли ни в коем случае нельзя использовать обычный аспирин: он может создать риск кровотечения. Беременным также противопоказаны ибупрофен и диклофенак, к тому же следует избегать не только таблеток, но и гелей, содержащих эти медикаменты. Важно знать о том, что при головной боли медикаменты можно употреблять только в соответствии с указаниями врача.
Тревога, стресс
Если во время беременности нужно стабилизировать эмоциональное состояние, то в качестве седативного средства можно использовать чай из мелиссы и мяты.
Если беременной каждый день требуются пищевые добавки с успокаивающим эффектом, рекомендуется проконсультироваться с фармацевтом и выбрать такие пищевые добавки, которые состоят из 1-3 ингредиентов.
Если же их больше, например, десять и более, существует риск, что пищевая добавка может содержать растительные экстракты, нежелательные для женщин, ожидающих малыша.