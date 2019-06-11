Непогода в Германии: переменчивая температура, сильнейшие грозы и огромный град

В понедельник в Мюнхене прошла сильная гроза с градом размером с мяч для гольфа. Несколько человек получили травмы, в том числе и семилетний ребенок, сообщает The Local.
В Баварии необычно крупный град нанес повреждения автомобилям и домам.
#Hagel eben in Finning/Landkreis #Landsberg am Lech.— Dietmar Bauer (@Dietmar_Bauer) June 10, 2019
Via @AZ_Augsburg https://t.co/xVPSNs5cqX @Kachelmannwettr #Gewitter #Bayern pic.twitter.com/XLtDrKiMxw
Град начался после сильных ливней на протяжении всего дня, которые местами вызвали затопления и мешали движению транспорта.
Только в Мюнхене спасательным службам пришлось провести 550 операций, сообщает DPA.
#Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4— HGSchBernard ن (@filiusmontium) June 10, 2019
Многие местные жители делились видео и фотографиями необычной погоды в соцсетях.
В Саксонии также прошел сильный ливень и градом, диаметр которого достигал четырех сантиметров.
В некоторых местах Германии во вторник значительно отличалась температура воздуха: на востоке и юго-востоке страны воздух прогрелся до +25..+32 градусов, в центральной части и на севере - до +21..+25 градусов, а на западе и на юге - лишь до +16..+20 градусов.