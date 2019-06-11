Вт, 11.06.2019
Я по своему внутреннему содержанию христианин, поэтому к гадалкам не хожу и гороскопы не читаю. Дайнис Турлайс о том, как долго он пробудет мэром

Непогода в Германии: переменчивая температура, сильнейшие грозы и огромный град

ФОТО: AFP/SCANPIX, Twitter

В понедельник в Мюнхене прошла сильная гроза с градом размером с мяч для гольфа. Несколько человек получили травмы, в том числе и семилетний ребенок, сообщает The Local.

В Баварии необычно крупный град нанес повреждения автомобилям и домам.

Град начался после сильных ливней на протяжении всего дня, которые местами вызвали затопления и мешали движению транспорта.

Только в Мюнхене спасательным службам пришлось провести 550 операций, сообщает DPA.

Многие местные жители делились видео и фотографиями необычной погоды в соцсетях.

В Саксонии также прошел сильный ливень и градом, диаметр которого достигал четырех сантиметров.

В некоторых местах Германии во вторник значительно отличалась температура воздуха: на востоке и юго-востоке  страны воздух прогрелся до +25..+32 градусов, в центральной части и на севере - до +21..+25 градусов, а на западе и на юге - лишь до +16..+20 градусов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ