Посмотри! В России открыт "арктический экспресс"

Поезд "Царское золото" ("Zarengold") отправился в свой первый маршрут в среду, 5 июня, и повез 91 пассажира.

"Арктика захватывает всех", - указывает автор проекта, исполнительный директор туристической компании Lernidee Erlebnisreisen Нурлан Мукаш. "Этот туристический пункт назначения уже освоили канадские и норвежские туристические агентства, но в России такого еще не было".

ФОТО: AFP/SCANPIX

Поезд отходит изСанкт-Петербурга, продолжает пусть через Петрозаводск и останавливается в Мурманеске - крупнейшем городе за Полярным кругом.

В Мурманске туристы оставляют поезд и на автобусе отправляются в норвежский город Киркенес. Отдыхающие могут выбрать, в какой точке маршрута остановиться: поплыть на корабле в Осло или полететь на самолете в Шпицберген.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Путешествие занимает 11 дней и позволяет туристам побывать в местах, которых другим способом достичь было бы сложно, указывают организаторы.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В первую поездку отправился 91 турист из России, Норвегии, Германии, США и еще нескольких стран.

Однако стоит принять во внимание, что курсирует "арктический экспресс" очень редко. В будущем году планируются две поездки, в 2012 году - четыре.