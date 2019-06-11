Латвия просит Великобританию выдать бывшего офицера КГБ Карпичкова

В Великобритании задержан осужденный в Латвии за мошенничество бывший офицер советского Комитета государственной безопасности (КГБ) Борис Карпичков, и Латвия просит о его выдаче.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лаура Маевска подтвердила агентству LETA информацию о том, что Великобритании отправлен запрос на выдачу Карпичкова. Теперь остается ждать решения от компетентных учреждений Великобритании.
Как сообщалось ранее, в Латвии против Карпичкова выдвинуто обвинение по ч.4.ст.144 Уголовного кодекса (УК) ЛР -- присвоение имущества в крупных размерах, по ст.190 УК -- подделка документов, а также по ч.1 ст. 218 УК - незаконное ношение оружия.
Карпичков обвиняется в присвоении принадлежащих банку "Олимпия" 232 000 долларов США из средств выданного фирме "Компания Алда" кредита G-24. Эта фирма принадлежала руководителю пардаугавской группировки Владимиру Лескову.
Карпичков находился в розыске с 1996 года, когда он скрылся из под домашнего ареста.
В октябре 1999 года Карпичков уже был задержан в Лондоне, однако Великобритания отказалась выдать его Латвии без объяснения причин.