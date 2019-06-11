Проверка на предприятии матери Гиргенса: полиция начала два дела

Он добавил, что полиция действовала согласно нормативам и своим функциям. "Нет никаких оснований считать, что ресурс и действия полиции были направлены против предприятия", - сказал Кюзис.

По обоим заведенным делам проходят проверки.

Госполиция уже вчера сообщила, что отрицает публично выраженные министром тенденциозные упреки о проверках на предприятии его матери. Полиция добавила, что для усиления защиты интеллектуальной собственности в 2018 году в полиции введены новые штатные места.

"Любой предприниматель, который в публичном месте транслирует или проигрывает контент без соответствующих действующих лицензий, получит наказание в соответствии со своими нарушениями. Без исключений", - заявила руководитель отдела общественных отношений Госполиции Сигита Пилдава.

Как сообщалось, Госполиция на прошлой неделе провела проверку на предприятии, принадлежащем матери министра внутренних дел Сандиса Гиргенса ("KPV LV"), к тому же интерес к нему проявили и другие спецслужбы, что министр считает провокацией. Об этом Гиргенс написал в фейсбуке.

В соцсети министр разместил акт проверки на предприятии общественного питания "Крустпилс целявейш 3" в Екабпилсе. Проверка прошла 6 мая, и при ней присутствовала мать министра, член правления предприятия Элза Гиргена.

По мнению министра, с тех пор, как он и его брат, депутат Сейма Каспар Гиргенс ("KPV LV") занялись политикой, "чтобы бороться с коррупцией, тупостью и бездеятельностью", он постоянно сталкивается с проверками, очернением и провокациями.

Гиргенс пишет, что за несколько месяцев в кафе его матери побывали Служба государственных доходов (СГД), Государственная инспекция по труду, Продовольственно-ветеринарная служба, криминальная полиция и управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.