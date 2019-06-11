Чемпион Латвии ФК "Рига" подписал воспитанника "Манчестер Сити"

Чемпион Латвии по футболу клуб "Рига" достиг договоренности с 28-летним сомалийский футболистом Абдисаламом Ибрагимом, сообщили в клубе.
Полузащитник - воспитанник "Манчестер Сити", он провел одну игру в английской Премьер-лиге.Также он играл в Нидерландах, Греции и Норвегии, а к "Риге" он присоединится на правах аренду у кипрского клуба "Пафос".
У Ибрагима норвежский паспорт, так как большую часть футбольной карьеры он провел именно в чемпионате этой страны.
В 2010 году с команды U-18 клуба он присоединился к главной команде "Манчестер Сити".
В Премьер-лиге Ибрагим провел одну игру - 21 февраля 2010 году полузащитник вышел на замену в матче против "Ливерпуля" при счете 0:0 и провел на поле 15 минут.