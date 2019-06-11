Вт, 11.06.2019
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Чемпион Латвии ФК "Рига" подписал воспитанника "Манчестер Сити"

Абдисалам Ибрагим

ФОТО: Riga Football Club/Facebook

Чемпион Латвии по футболу клуб "Рига" достиг договоренности с 28-летним сомалийский футболистом Абдисаламом Ибрагимом, сообщили в клубе.

Полузащитник - воспитанник "Манчестер Сити", он провел одну игру в английской Премьер-лиге.Также он играл в Нидерландах, Греции и Норвегии, а к "Риге" он присоединится на правах аренду у кипрского клуба "Пафос".

У Ибрагима норвежский паспорт, так как большую часть футбольной карьеры он провел именно в чемпионате этой страны.

В 2010 году с команды U-18 клуба он присоединился к главной команде "Манчестер Сити".

В Премьер-лиге Ибрагим провел одну игру - 21 февраля 2010 году полузащитник вышел на замену в матче против "Ливерпуля" при счете 0:0 и провел на поле 15 минут.

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