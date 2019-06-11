Ср, 12.06.2019
Арест Ивана Голунова – это не просто частная история одного журналиста. Это касается всех. Это посягательство на возможность говорить правду. Заявление СМИ в поддержку журналиста "Медузы"

Чемпион Латвии "Рига" подписал воспитанника "Манчестер Сити"

Абдисалам Ибрагим

ФОТО: Riga Football Club/Facebook

Чемпион Латвии по футболу клуб "Рига" достиг договоренности с 28-летним сомалийский футболистом Абдисаламом Ибрагимом, сообщили в клубе.

Полузащитник является воспитанником английского клуба "Манчестер Сити". Он провёл одну игру в Английской Премьер Лиге (АПЛ). Также он играл в Нидерландах, Греции и Норвегии, а к "Риге" он присоединится на правах аренды из кипрского клуба "Пафос".

У Ибрагима норвежский паспорт, так как большую часть футбольной карьеры он провёл именно в чемпионате этой страны.

В 2010 году из команды U-18 Ибрагим присоединился к главной команде "Манчестер Сити".

В АПЛ Ибрагим провел одну игру - 21 февраля 2010 года полузащитник вышел на замену в матче против "Ливерпуля" при счете 0:0 и провёл на поле 15 минут.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ