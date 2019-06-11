Чемпион Латвии "Рига" подписал воспитанника "Манчестер Сити"

Полузащитник является воспитанником английского клуба "Манчестер Сити". Он провёл одну игру в Английской Премьер Лиге (АПЛ). Также он играл в Нидерландах, Греции и Норвегии, а к "Риге" он присоединится на правах аренды из кипрского клуба "Пафос".

У Ибрагима норвежский паспорт, так как большую часть футбольной карьеры он провёл именно в чемпионате этой страны.

В 2010 году из команды U-18 Ибрагим присоединился к главной команде "Манчестер Сити".