Юнкер: новых переговоров по Brexit не будет

Несколько депутатов британской Консервативной партии, которые надеются занять оставленное Мэй кресло, выразили уверенность, что могли бы добиться лучших условиях для выхода страны из ЕС.

Однако Юнкер в интервью изданию Politico отметил, что единственное возможное соглашение, по которому можно договориться, это то, которое Мэй подписала в ноябре, но которое не поддержал парламент Великобритании.

"Мы заключили договор о выходе с Терезой Мэй", - сказал президент Еврокомиссии.

"Это не соглашение между Терезой Мэй и Юнкером, это соглашение между Великобританией и ЕС. Его нужно будет соблюдать каждому, кто станет следующим премьер-министром", - отметил он.

"Больше не будет никаких повторных переговоров о содержании соглашения о выходе", - добавил Юнкер.

Нынешняя ситуация предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, когда завершится последняя отсрочка процесса выхода.

Если правительство Мэй или ее преемник не добьются ратификации договора в британском парламенте, участие Великобритании в блоке закончится без переходного периода или соглашения о дальнейших отношениях сторон.

Экономисты как в Великобритании, так и в ЕС предупреждают, что у такого сценария будут тяжелые последствия при разрыве цепочек торговли и доставки.

Однако бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, являющийся одним из возможны преемников Мэй, а также несколько его конкурентов настаивают, что не будут снова просить продлить срок выхода.

Вместо этого они надеются путем переговоров достичь изменения условий, чтобы ликвидировать или смягчить норму, предусматривающую, что сухопутная граница Северной Ирландии с входящей в ЕС Ирландией в дальнейшем была бы открыта.