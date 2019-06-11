Германия начала возвращать в Ригу уехавших из Латвии беженцев

Среди депортированных в Латвию - восемь детей, самый маленький - восьмимесячный малыш. Одна из этих семей - одинокая мамочка с четырьмя детьми. Прилетев в Ригу, обе семьи попросили пограничников доставить их в центр беженцев "Муцениеки", где они уже бывали. Однако так как шестерым сирийцам в Латвии уже в 2016 году был присвоен альтернативный статус, находиться в Муцениеки у них нет никакого законного основания.

Управление по делам гражданства и миграции, в подчинении которого находится центр "Муцениеки", встревожено, что его могут обвинить в растрате государственных средств, если они необоснованно разместят этих беженцев. Хотя единственные расходы - вода и электричество.

"Так как среди них малолетние дети, из соображений гуманизма оставить их на улице не смогли. Приняли к себе. Сейчас по закону им помощь не полагается", - признал передаче директор центра Петерис Грубе.

Шестеро сирийцев должны сами обеспечивать себя едой. Помощь мобилизовала благотворительная группа на Facebook "Хочу помочь беженцам". Ее активистка Лаура Бужинска рассказывает:

"Мы оказывали помощь в оформлении документов, помогали как добровольные менторы. Мы возили в Муцениеки товары гигиены и продукты. Однако, если увеличится число высланных из Германии обратно семей, мы одни не справимся".

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце пояснила, что система государственной помощи в рамках нынешних событий им действительно не полагается. Сейчас остается полагаться лишь на пожертвования или отправляться в приюты для бездомных.

"Долгосрочного решения у этого вопроса нет! Конечно, самым сложным является жилищный вопрос, но сейчас это или приют или кризисный центр. Если эта ситуация аккумулируется и случаев станет больше, потребуется искать решение на государственном уровне", - сказала Муйжниеце.

На ситуацию обратило внимание Агенство беженцев ООН. Во вторник в Латвию прибыл его представитель в Северной Европе, Марчел Колун. В интервью "Новостям LNT" он назвал неприемлемым факт, что Латвия не готова помочь высланным обратно беженцам и лицам с альтернативным статусом. В течение этой недели представитель агентства встретится и с латвийскими политиками. Колун считает - так как Латвия участвует в программе ЕС по перемещению беженцев, то у нее должны быть юридические обязательства предоставить этим лицам достойные для жизни условия.

"Должен быть спрособ, как этим высланным обратно в Латвию людям дать возможность вернуться в систему получения социальных пособий, возобновить прерванную интеграцию. Нужно допустить их к помощи муниципальных социальных служб, нужно помочь найти им жилье в аренду и нужно включить их в программы ищущих работу Госагентства занятости. Лицу, которому дана международная защита в Латвии, нужно оказывать адекватную помощь", - пояснил Марчел Колун.

Представитель Агентства беженцев ООН считает, что Латвия не может наказывать людей только потому, что они после получения статуса покинули Латвию:

"Переезд из Латвии - не вина беженцев. В то время доступные им социальная поддержка и денежное пособие были такими маленькими, что они не могли прижиться в Латвии. Вы не можете относиться к беженцам или лицам с альтернативным статусом хуже чем к тем, кто здесь живет".

Германия активно начала выдворять из страны лиц, статус беженца или альтернативный статус которым был присвоен в другой стране ЕС. По прогнозам, совсем скоро в Латвии ожидается прибытие большого число депортированных обратно лиц.