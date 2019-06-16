Вс, 16.06.2019
Коллегу Стояновича я уважаю как тренера, но мы по-другому видим футбол. Тамаз Пертия

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира - 2019. Рейтинг Forbes

Сауль Альварес

ФОТО: AP/Scanpix

Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии журнала Forbes.

Аргентинский футболист сместил с первого места американского боксёра Флойда Мейвезера, который завершил карьеру. Доход Лионеля Месси, учитывая зарплату в клубе и рекламные контракты, в прошедшем году составил 112 миллионов евро.

На втором месте расположился ещё один футболист - португалец Криштиану Роналду, который за год заработал 96 миллионов евро. Стоит отметить, что в 2017 году Роналду возглавлял этот рейтинг. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул бразильский футболист Неймар, который стал богаче на 93 миллиона евро.

Неймар

ФОТО: EPA/LETA

Самым высокооплачиваемым спортсменом, который не является футболистом, стал мексиканский боксёр Сауль Альварес (83 миллиона евро). В сентябре 2018 года Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт со стриминговым сервисом DAZN, который предусматривает, что мексиканец за 5 лет проведёт 11 боёв и получит за это 322 миллиона евро.

На пятом месте в рейтинге Forbes расположился швейцарский теннисист Роджер Федерер, который за год заработал 82 миллиона евро.

Сразу за легендой тенниса следуют два игрока из Национальной американской футбольной лиги (Расселл Уилсон и Аарон Роджерс), а затем два баскетболиста из Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) - Леброн Джеймс (78 миллионов евро) и Стефен Карри (70 миллионов евро).

Леброн Джеймс

ФОТО: Reuters/ScanPix

Единственной женщиной, которая попала в список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes, стала американская теннисистка Серена Уильямс - 26 миллионов евро и 63-е место в рейтинге.

В топ-100 нет ни одного представителя Латвии и России, а единственным представителем стран СНГ является казахстанский боксёр Геннадий Головкин, который заработал 25 миллионов долларов и расположился на 95-м месте рейтинга.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ