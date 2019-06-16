Самые высокооплачиваемые спортсмены мира - 2019. Рейтинг Forbes

Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии журнала Forbes.
Аргентинский футболист сместил с первого места американского боксёра Флойда Мейвезера, который завершил карьеру. Доход Лионеля Месси, учитывая зарплату в клубе и рекламные контракты, в прошедшем году составил 112 миллионов евро.
На втором месте расположился ещё один футболист - португалец Криштиану Роналду, который за год заработал 96 миллионов евро. Стоит отметить, что в 2017 году Роналду возглавлял этот рейтинг. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул бразильский футболист Неймар, который стал богаче на 93 миллиона евро.
Самым высокооплачиваемым спортсменом, который не является футболистом, стал мексиканский боксёр Сауль Альварес (83 миллиона евро). В сентябре 2018 года Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт со стриминговым сервисом DAZN, который предусматривает, что мексиканец за 5 лет проведёт 11 боёв и получит за это 322 миллиона евро.
На пятом месте в рейтинге Forbes расположился швейцарский теннисист Роджер Федерер, который за год заработал 82 миллиона евро.
Сразу за легендой тенниса следуют два игрока из Национальной американской футбольной лиги (Расселл Уилсон и Аарон Роджерс), а затем два баскетболиста из Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) - Леброн Джеймс (78 миллионов евро) и Стефен Карри (70 миллионов евро).
Единственной женщиной, которая попала в список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes, стала американская теннисистка Серена Уильямс - 26 миллионов евро и 63-е место в рейтинге.
В топ-100 нет ни одного представителя Латвии и России, а единственным представителем стран СНГ является казахстанский боксёр Геннадий Головкин, который заработал 25 миллионов долларов и расположился на 95-м месте рейтинга.