Самые высокооплачиваемые спортсмены мира - 2019. Рейтинг Forbes

Аргентинский футболист сместил с первого места американского боксёра Флойда Мейвезера, который завершил карьеру. Доход Лионеля Месси, учитывая зарплату в клубе и рекламные контракты, в прошедшем году составил 112 миллионов евро.

На втором месте расположился ещё один футболист - португалец Криштиану Роналду, который за год заработал 96 миллионов евро. Стоит отметить, что в 2017 году Роналду возглавлял этот рейтинг. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул бразильский футболист Неймар, который стал богаче на 93 миллиона евро.

Неймар ФОТО: EPA/LETA

Самым высокооплачиваемым спортсменом, который не является футболистом, стал мексиканский боксёр Сауль Альварес (83 миллиона евро). В сентябре 2018 года Альварес подписал рекордный в истории спорта контракт со стриминговым сервисом DAZN, который предусматривает, что мексиканец за 5 лет проведёт 11 боёв и получит за это 322 миллиона евро.

На пятом месте в рейтинге Forbes расположился швейцарский теннисист Роджер Федерер, который за год заработал 82 миллиона евро.

Сразу за легендой тенниса следуют два игрока из Национальной американской футбольной лиги (Расселл Уилсон и Аарон Роджерс), а затем два баскетболиста из Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) - Леброн Джеймс (78 миллионов евро) и Стефен Карри (70 миллионов евро).

Леброн Джеймс ФОТО: Reuters/ScanPix

Единственной женщиной, которая попала в список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes, стала американская теннисистка Серена Уильямс - 26 миллионов евро и 63-е место в рейтинге.