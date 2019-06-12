Ср, 12.06.2019
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"Эффект Кейт", или Выброшенные на ветер тысячи за 8 лет
Вот такой адреналин - чисто женский!

ФОТО: scanpix, instagram

Где деньги Даниэль Магнес? А вот где! Женщина, которая является фанаткой герцогини Кембриджской, уже на протяжении восьми лет приобретает точно такую же одежду, как ее любимая представительница королевской семьи. 150 имеющихся у нее нарядов она называет "эффектом Кейт"!

39-летней даме поиск одежды в Интернет-магазинах дает адреналин, к которому она привыкла и от чего получает истинное удовольствие.

Понятно, что эти наряды, как только появляются в новостных лентах, становятся предметом желаний сотен поклонников британской королевской семьи, а потому охота за ними всегда захватывающая и с непредсказуемым результатом.

Оно того стоит?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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