"Эффект Кейт", или Выброшенные на ветер тысячи за 8 лет
Где деньги Даниэль Магнес? А вот где! Женщина, которая является фанаткой герцогини Кембриджской, уже на протяжении восьми лет приобретает точно такую же одежду, как ее любимая представительница королевской семьи. 150 имеющихся у нее нарядов она называет "эффектом Кейт"!
39-летней даме поиск одежды в Интернет-магазинах дает адреналин, к которому она привыкла и от чего получает истинное удовольствие.
Понятно, что эти наряды, как только появляются в новостных лентах, становятся предметом желаний сотен поклонников британской королевской семьи, а потому охота за ними всегда захватывающая и с непредсказуемым результатом.
Оно того стоит?
Decided to wear this #replikate today after seeing that it's popular with other well known women #replikate #whatkatewore #myroyalcloset #katescloset #hrhkatemiddleton #wwkd #katemiddletonstyle #replikates #royalcloset #duchessofcambridge #katemiddleton #katemiddletoninspired #katemiddletonfashion