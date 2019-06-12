"Эффект Кейт", или Выброшенные на ветер тысячи за 8 лет

Где деньги Даниэль Магнес? А вот где! Женщина, которая является фанаткой герцогини Кембриджской, уже на протяжении восьми лет приобретает точно такую же одежду, как ее любимая представительница королевской семьи. 150 имеющихся у нее нарядов она называет "эффектом Кейт"!