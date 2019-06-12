Как понять, испытала ли на самом деле женщина оргазм?

Сексолог Алекс Мэй на это отвечает:

"Понять, имитирут женщина оргазм или нет, без специальной аппаратуры в подавляющем большинстве случаев невозможно.

И я уверен, что женщины со мной согласятся. Практически любая сделает это так талантливо и красиво, включая конвульсии, неконтролируемые сокращения влагалища... когда ей это нужно, когда ее задача - оставить мужчину в заблуждении.

Природа снабдила ее для этого таким инструментарием, который ни одному мужчине и не снился".

И все же. Что, если мужчина заметил, что партнерша имитирует оргазм? Не вопрос. По мнению сексолога, есть две основные причины.

1. Женщина, скорее всего, не считает нужным скрывать, что она имитирует. Причины могут быть разными - отсутствие уважения к мужчине, плохое настроение, да все что угодно... Желание, чтобы он наконец начал повышать свой уровень в постели и так далее.

2. Очень маленький опыт у женщины. Она просто не научилась гамотно, качественно, хорошо притворяться. Почему? Причин может быть много. Например, у нее не было стимула. Потеряет одного "выгодного" мужчину (не обязательно в финансовом плане),