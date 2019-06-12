Фронтмен группы Rammstein сломал поклоннику челюсть

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал назойливому поклоннику челюсть. Об этом сообщает издание Bild.
Как сообщают СМИ конфликт произошел в мюнхенском отеле Bayerischer Hof, где остановилась группа.
СМИ пишут, что в момент, когда Линдеманн отдыхал в баре вместе с друзьями. Его стал донимать назойливый постоялец. Мужчина попросил у звезды совместное фото, но Тилль ему отказал.
После отказа, 54-летний житель Гамбурга стал оскорблять женщину, которая была с Линдеманном.
Артист потребовал извинений. Во время разбирательства Тилль ударил мужчину по лицу. Тот сразу упал и служащие отеля вызвали полицию.
Сообщается, что мужчина получил перелом челюсти.
Сам музыкант пока не дает никаких комментариев.
Ранее солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой.