Ср, 12.06.2019
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Фронтмен группы Rammstein сломал поклоннику челюсть

Тилль Линдеманн

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал назойливому поклоннику челюсть. Об этом сообщает издание Bild.

Как сообщают СМИ конфликт произошел в мюнхенском отеле Bayerischer Hof, где остановилась группа.

СМИ пишут, что в момент, когда Линдеманн отдыхал в баре вместе с друзьями. Его стал донимать назойливый постоялец. Мужчина попросил у звезды совместное фото, но Тилль ему отказал. 

После отказа, 54-летний житель Гамбурга стал оскорблять женщину, которая была с Линдеманном.

Артист потребовал извинений. Во время разбирательства Тилль ударил мужчину по лицу. Тот сразу упал и служащие отеля вызвали полицию. 

Тилль Линдеманн

ФОТО: Clemens Bilan/Epa/Scanpix

Сообщается, что мужчина получил перелом челюсти.

Сам музыкант пока не дает никаких комментариев.

Ранее солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой.

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