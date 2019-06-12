Фронтмен группы Rammstein сломал поклоннику челюсть

Как сообщают СМИ конфликт произошел в мюнхенском отеле Bayerischer Hof, где остановилась группа.

СМИ пишут, что в момент, когда Линдеманн отдыхал в баре вместе с друзьями. Его стал донимать назойливый постоялец. Мужчина попросил у звезды совместное фото, но Тилль ему отказал.

После отказа, 54-летний житель Гамбурга стал оскорблять женщину, которая была с Линдеманном.

Артист потребовал извинений. Во время разбирательства Тилль ударил мужчину по лицу. Тот сразу упал и служащие отеля вызвали полицию.

Тилль Линдеманн ФОТО: Clemens Bilan/Epa/Scanpix

Сообщается, что мужчина получил перелом челюсти.

Сам музыкант пока не дает никаких комментариев.