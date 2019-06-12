С юбилейным концертом в Юрмале выступит Леонид Агутин

Для юбилея заготовлена особенная программа. Известно, что вместе с именинником на сцену выйдет Интарс Бусулис, который четыре года назад был в команде Агутина на шоу "Голос".

Леонид Агутин ФОТО: Скриншот с видео

Кроме того, ожидаются другие приятные музыкальные сюрпризы.

Музыка Леонида Агутина - искренняя, яркая, избегающая клише. Именно это выделяет артиста среди самых известных российских музыкантов.

У него нет какого-то особого направления. Агутин не ограничивает себя рамками.

Он - настоящий романтик, который способен дотянуться своей музыкой до слушателя любого возраста.

Каждый концерт Агутина проходит с аншлагом.

Его изюминка - это живое исполнение.

Он и его группа Esperanto всегда продумывают каждую мелочь и тщательно работают над аранжировками.