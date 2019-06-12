Ср, 12.06.2019
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С юбилейным концертом в Юрмале выступит Леонид Агутин

Леонид Агутин

ФОТО: Пресс-фото

12 июня в Юрмале в концертном зале "Дзинтари" выступит один из лучших музыкантов России - Леонид Агутин. Популярный певец, композитор и гитарист празднует свое 50-летие.

Для юбилея заготовлена особенная программа. Известно, что вместе с именинником на сцену выйдет Интарс Бусулис, который четыре года назад был в команде Агутина на шоу "Голос". 

Леонид Агутин

ФОТО: Скриншот с видео

Кроме того, ожидаются другие приятные музыкальные сюрпризы.

Музыка Леонида Агутина - искренняя, яркая, избегающая клише. Именно это выделяет артиста среди самых известных российских музыкантов.

У него нет какого-то особого направления. Агутин не ограничивает себя рамками.

Он - настоящий романтик, который способен дотянуться своей музыкой до слушателя любого возраста. 

Каждый концерт Агутина проходит с аншлагом.

Его изюминка - это живое исполнение.

Он и его группа Esperanto всегда продумывают каждую мелочь и тщательно работают над аранжировками. 

Билеты  можно приобрести во всех кассах Bilešu Paradīze и на сайте bilesuparadize.lv.

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