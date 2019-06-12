86% пользователей интернета признали, что поверили "фейковым" новостям

Как указали респонденты, они хотели бы, чтобы правительства и компании соцсетей победили действия, которые способствуют росту недоверия интернету, а также негативно влияют на экономику и политический дискурс.

Больше всего в распространении ложных новостей обвиняют США, далее следуют Россия и Китай, свидетельствует ежегодный опрос исследовательского предприятия Ipsos.

Так называемые fake news распространяются в Facebook, но появляются ина Youtube, в блогах и Twitter.

Результаты опроса также показывают, что самыми наивными по отношению к фальшивым новостям являются жители Египта, а самыми скептичными - жители Пакистана.

Кроме того, результаты опроса показали широкое недоверие к компаниям соцсетей и растущее беспокойство по поводу конфиденциальности в интернете и необъективности, которая соблюдается в алгоритмах, используемых соцсетями.