Последствия грозы: спасатели получили более 50 вызовов, тушили и вызванные молнией пожары

Больше всего вызовов было связано со сломанными деревьями, которые упали на проезжую часть, однако были и вызовы по поводу того, что деревья упали на крыши жилых домов и автомобили.

Больше всего вызовов - 19 - было получено в Тукумсе и Тукумском крае.

Ночью в Яунпиебалгском крае дерево упало на жилой вагончик, зажав в нем людей - до прибытия ГПСС из трейлера собственными силами сумел выбраться один человек, второго с помощью гидравлических инструментов и подушки высокого давления освободили спасатели. Обоих пострадавших передали Службе неотложной медицинской помощи.

Скорее всего, в результате удара молнии во вторник произошло шесть пожаров под Видземе - в Саулкрастском крае в жилом доме горели провода электричества, в Руйиенском крае загорелся электротрансформатор, в Раунской волости загорелось хозяйственное здание площадью 450 квадратных метров, в Алуксненском крае изнутри горело дерево, в Буртниекском крае горели провода электричества, а в Паргауйском крае - столб электролинии.