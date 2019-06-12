Ср, 12.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Последствия грозы: спасатели получили более 50 вызовов, тушили и вызванные молнией пожары

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с вызванными грозой разрушениями Пожарно-спасательная служба за прошедшие сутки получила более 50 вызовов, в том числе были потушены пожары, которые, скорее всего, вызвали удары молнии, сообщает агентство LETA.

Больше всего вызовов было связано со сломанными деревьями, которые упали на проезжую часть, однако были и вызовы по поводу того, что деревья упали на крыши жилых домов и автомобили.

Больше всего вызовов - 19 - было получено в Тукумсе и Тукумском крае.

Ночью в Яунпиебалгском крае дерево упало на жилой вагончик, зажав в нем людей - до прибытия ГПСС из трейлера собственными силами сумел выбраться один человек, второго с помощью гидравлических инструментов и подушки высокого давления освободили спасатели. Обоих пострадавших передали Службе неотложной медицинской помощи.

Скорее всего, в результате удара молнии во вторник произошло шесть пожаров под Видземе - в Саулкрастском крае в жилом доме горели провода электричества, в Руйиенском крае загорелся электротрансформатор, в Раунской волости загорелось хозяйственное здание площадью 450 квадратных метров, в Алуксненском крае изнутри горело дерево, в Буртниекском крае горели провода электричества, а в Паргауйском крае - столб электролинии.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что если гроза или сильный ветер приводят к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникации или движению общественного транспорта, нужно незамедлительно звонить на номер 112.

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