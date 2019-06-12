Финансовые показатели банков ухудшаются

Это чувствуют и клиенты, которые на просьбу о займе получают отказ в сотрудничестве или подорожавшие услуги банка.

В этом году работа продолжается в ожидании оценки Moneyval. События последнего года в банковском секторе повлияли на финансовые показатели банков, и в первом квартале этого года общие брутто-активы банковского сектора составили 22,9 млрд евро, уменьшившись за последние 12 месяцев на 11% или 2,8 млрд евро , свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.