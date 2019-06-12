Кариньш: мы не допустим существенного роста налога на недвижимость

По словам политика, изменения планируется вводить в три шага - сначала будут упорядочены кадастровые стоимости недвижимого имущества, чтобы приблизить их к рыночным, потом будет проведен анализ того, как новые кадастровые стоимости повлияют на связанный с ними налог на недвижимость, далее будет принято решение по поводу того, необходимо ли понизить ставку налога на недвижимость, чтобы жители Латвии не испытали существенного роста налоговых платежей.