Кариньш: мы не допустим существенного роста налога на недвижимость

Принимая решение об изменениях в кадастровой стоимости недвижимого имущества и следующих за ними изменениях в платежах налога на недвижимость, мы будем следить за тем, чтобы жители Латвии не столкнулись с существенным ростом налоговых платежей, пообещал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 12 июня утром в интервью телеканалу LNT.
По словам политика, изменения планируется вводить в три шага - сначала будут упорядочены кадастровые стоимости недвижимого имущества, чтобы приблизить их к рыночным, потом будет проведен анализ того, как новые кадастровые стоимости повлияют на связанный с ними налог на недвижимость, далее будет принято решение по поводу того, необходимо ли понизить ставку налога на недвижимость, чтобы жители Латвии не испытали существенного роста налоговых платежей.
Параллельно рассматривается идея об отмене налога на недвижимость для единственного жилища, сказал Кариньш, однако не дал никаких обещаний по этому поводу, объяснив это тем, что для этого нужно провести детальные расчеты.
Как сообщалось ранее, на собрании госсекретарей был провозглашен разработанный Министерством юстиции проект правил оценки кадастровой стоимости недвижимого имущества, который подразумевает введение новой системы оценки кадастровой стоимости, позволяющий приблизить кадастровую стоимость к рыночной.
Поскольку налог на недвижимость вычисляется как процент от кадастровой стоимости, министерство обещает рассмотреть влияние изменений на платежи налога на недвижимость.